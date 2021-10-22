مسيرة حافلة بالإنجازات

تحقق الإمارات العربية المتحدة إنجازات فارقة في جميع المجالات، فمن انتصار فريد على تجاوز أزمة «كورونا» والعودة إلى الحياة الطبيعية إلى نجاح منقطع النظير في تنظيم الحدث العالمي «إكسبو2020 دبي»، وحفل افتتاح، أبهرت به الدولة العالم إلى إنجازات في مجال صناعة الفضاء، الذي بات محوراً أساسياً في دولة شعارها الأول «اللامستحيل».

إنجازات علمية غير مسبوقة، تحققها الإمارات يوماً بعد يوم، تعزز بها مكانتها مركزاً عالمياً لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، كما تعزز مساهمتها في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

أحدث تلك الإنجازات إعلان الإمارات عن مهمة جديدة في مجال الفضاء، تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية، تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليارات كيلو متر، تصل خلالها إلى كوكب الزهرة، وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية، وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها، التي تستمر خمس سنوات، لتكون الإمارات أول دولة عربية، ورابع دولة عالمياً، ترسل مهمة فضائية لكوكب الزهرة، وحزام الكويكبات في المجموعة الشمسية، حيث يأتي هذا الإنجاز التاريخي في وقت يواصل فيه «مسبار الأمل»، إلى مدار كوكب المريخ، مهمته العلمية لجمع معلومات وبيانات، لم تتوصل إليها البشرية من قبل.

وغني عن القول: إن الإمارات تمضي قدماً في تحدي الظروف الطارئة، التي يعيشها العالم، وتحويلها إلى فرص حقيقية لصناعة مستقبل واعد، وذلك بفضل ما تمتلكه من رؤية واضحة نحو تهيئة الخمسين عاماً المقبلة لمزيد من الإنجازات النوعية.

إن إنجازات الإمارات المتلاحقة تجسد ثقافة «اللامستحيل» المتأصلة في الدولة، منذ قيام الاتحاد، بكفاءات وطنية شابة، لا تعرف حدوداً لطموحها وشغفها، في رحلات فضاء مستمرة، تؤسس بها للانطلاق نحو مستقبل زاهر في مئويتها 2071، التي تهدف من خلالها الإمارات أن تكون أفضل دولة بالعالم.