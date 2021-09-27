الإمارات.. تتويج تعافٍ

تجني دولة الإمارات الآن ثمار ما زرعت على مدى شهور طوال، تعافياً مستداماً يعتبر الأسرع عالمياً لحقبة «ما بعد كوفيد»، ليتوّج هذ التعافي الاستثنائي في الاستعداد لانطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، بما يحمل من زخم سياحي لافت تستقبل الدولة خلاله ملايين الزائرين القادمين من قرابة الـ200 دولة، يدفعهم الرغبة في قضاء تجربة استثنائية، واطمئنان موازٍ بأنّ الدولة لم تترك من سبيل لضمان صحة زائريها وراحتهم إلّا ووفرت متطلباته وسبله.

قدّمت دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً وملهماً في الوقت نفسه في التعامل مع جائحة كورونا، بعد أن مثلت القدوة في احتوائها عبر تربعها على عرش أعلى معدلات التطعيم في العالم، وأحد أسرع الدول تعافياً من الأزمة، بما انعكس على قطاعها السياحي الذي انطلق في مسيرة تعافيه ومن ورائه القطاعات الأخرى، بعدما وفّر لضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للسياح.

لم تقف استراتيجية دولة الإمارات عند ذلك بل امتدت لتشمل قرارات وإجراءات ومبادرات هدفها تحديث قطاع السفر والسياحة، وتسريع عملية تعافي القطاع من آثار الجائحة، على غرار إطلاق التأشيرة السياحية الطويلة والمتعددة الدخول، وقرار إعادة استقبال طلبات تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول، فضلاً عن إقرار خطة عمل لزيادة أعداد السياح الدوليين وفتح أسواق جديدة عبر حملات ترويجية واسعة النطاق تستهدف عدداً من الوجهات الواعدة.

تؤكّد دولة الإمارات يوماً بعد آخر، ريادتها في كل حقل ومجال بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في العبور نحو المستقبل، وتنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها تمكين الدولة من شق طريق الازدهار الذي انتهجته مساراً نحو ارتياد آفاق التقدّم وبناء اقتصاد مستدام.