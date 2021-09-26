الإمارات.. بالعلامة الكاملة

إنجاز عالمي جديد تحققه دولة الإمارات، إذ احتلت مكاناً مرموقاً ضمن مجموعة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي وبالعلامة الكاملة، في تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، وهو إنجاز إضافي لرصيدها الثري في التقارير التنافسية العالمية، في شتى المجالات.

فالإمارات حلّت في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وفي المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، كما تميزت في المحاور التي يندرج تحتها 48 مؤشراً حققت الإمارات العلامة الكاملة في 31 منها، الأمر الذي أهّلها لتكون ضمن المجموعة (أ) الأعلى عالمياً، وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة.

هذا التصنيف المتميّز لدولة الإمارات الذي يضعها بمصاف دول عمرها مئات وآلاف السنين، دليل جديد على ريادة هذه الدولة الفتيّة إقليمياً وعالمياً.

لم يكن لهذا الإنجاز وغيره من الإنجازات أن تتحقق لولا روح التكاتف والفريق الواحد التي سادت طوال مسيرة التحول الرقمي على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، وفي بيئة مجتمعية فاعلة عبر المنصات الرقمية في عملية تطوير الخدمات، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن هذا التحول هدفه تحقيق أعلى مستويات السعادة للجميع على أرض الإمارات.

هذا التقرير بمثابة شهادة عالمية يعتز بها شعب الإمارات والمقيمون على أرضها اعتزازاً مفعماً بالثقة بأن القادم أفضل، لأنه سيحمل مزيداً من الإنجازات لدولة تمضي برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة، وفي ظل ثقافة التميّز المستندة لطموح علمي وواقعي بأن تكون الإمارات في مقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة.

إنها محطة جديدة في مسيرة مظفّرة وواثقة تحمل فيها الإمارات قيادة وشعباً، آمالها وأحلامها نحو المستقبل الرقمي المستدام، وفي سياق رؤية «مئوية الإمارات 2071» التي تتضمن حكومة تستشرف المستقبل، واقتصاداً معرفياً متنوعاً، ومجتمعاً أكثر تماسكاً، ولا شك أن مستقبل الإمارات يحمل في جعبته المزيد مما تفتخر به الإمارات والعرب.