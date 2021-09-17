الريادة دائماً

تتجه أنظار العالم بعد أيام قليلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي» الذي تنطلق فعالياته اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

حيث ستبهر الإمارات العالم على مدى ستة أشهر بتجربة فريدة من خلال فعاليات تسلط الضوء على الإبداع والابتكار والإنسانية والثقافات العالمية، وستشكل المناسبة فرصة لإنشاء وتجديد الروابط التي ستتعزز وتتعمق طوال الحدث وما بعده.«إكسبو 2020 دبي» يستند إلى قناعة راسخة بأن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما سوى من خلال استثمار قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق مبتكرة.

لذا فإن الحدث سيكون فرصة للجميع على مختلف ثقافاتهم وجنسياتهم للالتقاء والتشجيع على تبني روح الابتكار والارتقاء بها لـ50 عاماً أخرى، حيث إنه على مدى نصف قرن من الزمان مضى تمكنت الإمارات من إذهال العالم بنموها السريع وإنجازاتها المدهشة.

دبي همزة الوصل بين قارات العالم، وتلك المدينة الخلاقة والمنفتحة على كل الأفكار الجديدة، ستكون في الموعد كما عودتنا بإجراءات معززة لضمان تجربة آمنة واستثنائية لجميع الزوار لاستقبال الملايين في أكبر حدث دولي يجمع شعوب العالم منذ بداية الجائحة.

أول أكتوبر 2021 يوم ستسطر فيه الإمارات مرحلة أخرى من العمل الدؤوب بالتعاون مع شعوب العالم أجمع، فالنجاح في جمع 191 دولة للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الممتد على مدى 170 عاماً، فخر لكل إماراتي ومقيم في الدولة، وبالتزامن مع احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي وتطلعها لخمسين عاماً مقبلة، تكتب الإمارات قصة نجاح ملهمة سيخلدها التاريخ.لا شك أن ريادة الإمارات الدائمة ستجعل من «إكسبو 2020 دبي» حدثاً فريداً، سيسهم في صنع عالم جديد وتحقيق التواصل بين الشعوب على مدى ستة أشهر تمثل احتفالاً بالإبداع والابتكار والتقدم الإنساني والثقافة.