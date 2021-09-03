إنجازات لا تتوقف

تواصل دولة الإمارات بكل جدارة واستحقاق تصدر الريادة العالمية على صعيد الدول الأكثر تلقيحاً في العالم، للشهر الثالث على التوالي، ما يعد إنجازاً متميزاً ليس للإمارات فقط وإنما للعرب أيضاً، حيث إنه يعزز سجل الإنجازات، التي حققتها الدولة في إدارة وحوكمة مرحلة «كوفيد 19»، ويرسّخ مكانتها التنافسية العالمية في مجال الرعاية الصحية.

التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح «كوفيد 19» بمعدل توزيع اللقاح 185.08 جرعة لكل 100 شخص، أسهم في الوصول تدريجياً إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي أدت إلى تقليل أعداد حالات الإصابات بنسبة كبيرة، جاء ليؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات، التي اتخذتها حكومة الإمارات، ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة، كما يثبت أن صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط والبرامج الوطنية، للوصول إلى مرحلة التعافي، حيث إن جهود الدولة لمواكبة مستجدات الابتكارات التكنولوجية في المجال الصحي، وأحدث الطرق العلاجية الذكية في ميدان الرعاية الصحية، جعلتها ضمن أفضل دول العالم في التعامل مع «كوفيد 19».

ولا شك بأن التنوع في توفير اللقاحات أمام مختلف فئات المجتمع المؤهّلة، والوعي المجتمعي بأهمية الحصول عليها كلها عوامل أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، كما أنه نتاج للعزيمة والجهود الحثيثة للفرق الطبية، التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة بالدولة، التي مكّنت المنظومة الصحية من إثبات قدراتها، وتبني نموذج فريد في إدارة أزمة «كوفيد 19»، وترسيخ صورتها الإيجابية في العالم، من خلال استثمار الخبرات والبناء على الإنجازات، التي أبرزت استباقية الدولة في التخطيط للتعافي من جائحة «كوفيد 19»، ومواصلة توظيف القدرات والإمكانات، للحفاظ على المكتسبات.