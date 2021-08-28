الحفاظ على المنجزات

أثبتت الإمارات قدرتها على التعامل مع جائحة كوفيد 19 بإدارة الأزمة بمثالية عالية تحت شعار «يداً بيد نتعافى»، إذ إن انخفاض عدد الإصابات يؤكد وعي المجتمع بالإجراءات الوقائية كافة في الفترة الماضية، ويرسّخ الثقة بكفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على حماية صحة المجتمع وتعزيز روح التفاؤل بقرب مرحلة التعافي الكلي، والذي انعكس إيجاباً في تحديث القرارات والإجراءات الاحترازية في مختلف القطاعات.

الإمارات ماضية بقوة وثبات في مسارها نحو تحقيق الريادة العالمية حتى في ظل الأزمات في ظل نجاح استراتيجية الدولة للتعامل مع مستجدات الأزمة، وأهم ما يميز نهج الدولة أنها توازن بين الحفاظ على سلامة المجتمع واستمرار الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الرئيسة بصورة آمنة، إذ إن التناغم والتوافق مع الإجراءات بات مثالاً للتكامل الشامل، ومرتكزاً واضحاً في استراتيجية الدولة لمواجهة الجائحة، من خلال التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية ودوره في التصدي لتداعياتها.

ولاشك في أن نجاح الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات في تحقيق أهدافها يعد مؤشراًعلى قوة المنظومة الصحية التي اتخذت التوجهات الصحيحة، واتبعت الشفافية والتحرك السريع لضمان التعافي.

ومع استقبال العام الدراسي الجديد غداً، لا بد من التأكيد على أهمية الحفاظ على هذه المنجزات، من خلال تهيئة أبنائنا الطلبة للحضور الفعلي لمقاعد الدراسة والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، فالاستشعار بالمسؤولية هو واجب وطني، إذ إن الجهود الوطنية والمدعومة بالتكامل المجتمعي، ومدى إدراك المسؤولية تعد الطريقة الأمثل للوصول إلى التعافي الكلي، وعودة الحياة الطبيعية.