«إكسبو 2020 دبي» بوابة العالمية

60 يوماً فقط تفصل العالم عن انطلاق إكسبو 2020 دبي، وتنظيم نسخة من المنتظر أن تكون الأكثر إبهاراً في تاريخ الحدث الدولي. هذا الحدث الذي سيجمع العالم تحت سقف واحد، سيكون منصة لعرض قصة نجاح دولة الإمارات في عدد كبير من المجالات، كما يعد رسالة أمل في تعافي الاقتصاد، وانطلاق قاطرة الإنجازات في العالم.

إذ ستظل الإمارات دائماً أرض الفرص، وموطن التسامح والتعايش، وحاضنة التنوع الثقافي، ومنارة العلم والمعرفة، وسيكون إكسبو مرآة للدولة بتاريخها وثقافتها العريقين، وشهادة عالمية لإنجازاتها، وأصدق تعبير عن طموحاتها التي لا ولن تعرف المستحيل.إكسبو دبي، أول معرض إكسبو دولي يُنظَّم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، على أرض الإمارات، وهو أول تظاهرة عالمية ضخمة تقام أثناء جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، في بيئة صحية وآمنة، والإمارات، بما تمتلكه من تجربة تنموية عالمية استثنائية، ماضية في مسيرتها المباركة، وفرت كل الضمانات لنجاح الحدث العالمي، وسوف تضيف الكثير من التميز والأفكار، من أجل صياغة خارطة طريق لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، والتطلع نحو آفاق أرحب للتعاون والشراكة، لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

وغني عن القول، إن نجاح الدولة في تخطي كافة المواقف الاستثنائية، وتجاوزها باحترافية نحو تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة التي حددتها القيادة الرشيدة للمستقبل، هو قصة نجاح، من شأنها أن تُبرز ثقة الإمارة وأمانها وانفتاحها على الزوّار كافة في إكسبو، وأن تعزز قطاعَي السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، الآخذَين في الازدهار، لا سيما مع تعافي أسعار النفط، وعودة حركة السياحة وتنظيم المعارض، فالإمارات التي أثبتت للعالم ريادتها في التعافي في كل المجالات، ستواصل صنع المستقبل الآمن بتجربة استثنائية من التفاعل الثقافي والإنساني.