موطن الكفاءات

تواصل حكومة الإمارات تنفيذ حزمة مبادرات نوعية، لخلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين والمبدعين ورجال الأعمال والموهوبين، ودعم التنوع والنمو الاقتصادي واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وفي هذا الإطار تأتي دعوة حكومة دولة الإمارات، أمس، تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد، جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات، ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالمياً.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لما بذله أبطال خط الدفاع الأول منذ تفشي جائحة «كوفيد 19»، ومشاركتهم الكبيرة في مواجهتها ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

هذه اللفتة الكريمة، التي تأتي ضمن حزمة من المبادرات بمنح الإقامة الذهبية لعدد من الفئات وأصحاب التخصصات النوعية، تتويجاً لجهود حكومة دولة الإمارات في تعزيز مسيرة التنمية والإنجازات عبر تقديم التسهيلات لأصحاب الكفاءات، وتوفير البيئة الملائمة للأفكار الخلّاقة التي تساهم في توفير مقومات ومضامين النجاح والتطور في الدولة.

إن توجيه القيادة الرشيدة، برفد دولة الإمارات بمزيد من الكفاءات، تنسجم مع رؤيتها المبدعة في استقطاب هذه الفئات ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية والإنجازات، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم على أرض الإمارات باعتبارها موطن العقول والكفاءات وحاضنة للعلم والعلماء.