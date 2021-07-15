ثقة عالمية

رسّخت الإمارات مكانتها وجهة عالمية مفضلة للمؤتمرات، حيث اختار المجلس الدولي «ايكوم» دبي ضمن القائمة المرشحة لاستضافة مؤتمره في 2025، ما يعد دليلاً على الثقة التي تتمتع بها دبي عالمياً كمركز رئيسي لأنشطة المعارض والمؤتمرات في المنطقة ويبرز قدرتها على توفير بيئة الأعمال الآمنة والمثالية.

نجاح الإمارات في إعادة الزخم للفعاليات العالمية وعودة الأنشطة الدولية المهمة، باستضافتها خلال الأسابيع الماضية تنظيم معارض ومؤتمرات دولية بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، يعد ترجمة واقعية لقدرة دبي الفائقة على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، وتأكيداً جديداً على كون دبي من أكثر المدن أماناً وسلامة حول العالم مع بدء الاستعدادات لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الدولي الكبير وغير المسبوق في المنطقة في تاريخ إقامة الحدث لصنع عالم جديد.

وتجني دبي اليوم ثمار الاستباقية في توسيع حملات التطعيم بنجاحها تدريجياً في السيطرة الكلية على الوباء، مرتكزة على رؤية استشرافية لصنع المستقبل، وماضية بقوة وثبات في مسارها نحو تحقيق الريادة العالمية حتى في ظل الأزمات والتحديات، ولا شك أن التخطيط الفعّال والرؤية المتوازنة في السيطرة على جائحة كورونا ساهما في نجاح جهود الإمارة في احتواء تداعيات أزمة الجائحة وعودة الأنشطة الاقتصادية فيها إلى طبيعتها، حيث باتت دبي نموذجاً يحتذى به دولياً في التعافي الصحي والاقتصادي، ومرجعاً عالمياً في كيفية تنظيم المعارض وسط أجواء صحية آمنة، بفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المطبقة، ما يعكس مكانة الدولة وقدراتها الاستثنائية الكبيرة وتعاملها المثالي في إدارة الأزمات.