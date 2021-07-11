الإمارات.. نهج إنساني مستدام

مواقف محمد بن راشد الإنسانية، تمثل امتداداً لنهج سموه في تقديم العون الإنساني في كافة الظروف والأوقات ومختلف الأزمات، سواء على مستوى الدول أو الأفراد. كما تمثل مبادرات سموه النبيلة، نهجاً أصيلاً ومستداماً، لثقافة العطاء والدعم والمساندة، للأشقاء والأصدقاء، في مختلف المحن والشدائد، وجزءاً من الوعي والفكر الفردي والجمعي والممارسة المؤسسية في الإمارات.

ويأتي إعراب الحكومة المصرية، أمس، عن عميق شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لما قدمته حكومة دبي من احتواء وتدخل سريع للمساعدة في حل موقف المصريين العالقين بالإمارات، ليعكس هذه الثقافة الراسخة في نهج سموه الإنساني، وفلسفة الإمارات في الوقوف إلى جانب الإنسان في كل المحن والشدائد.

كما يأتي إطلاق جسر جوي للعالقين المصريين عن طريق «الترانزيت» في الإمارات، وإلغاء الغرامات المترتبة عليهم، وما جرى من تنسيق وتعاون في هذا الشأن بين الجانب المصري وحكومة دبي، لتؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الإمارات ومصر.

الإمارات تصنع الفارق من جديد في خدمة الإنسانية، لتكون بحق وجهة لكل مستغيث، بفضل نهجها الذي يضع الإنسانية فوق كل اعتبار، وليرتبط اسمها دائماً بمعاني الخير، وتخفيف المعاناة الإنسانية.