إكسبو 2020 دبي وحشد الطاقات

تمضي الإمارات قدماً في استعداداتها لاستقبال العالم في ربوع دبي، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث الملهم «إكسبو 2020 دبي»، الذي رفع شعاره الأول «تواصل العقول وصنع المستقبل»، لإبراز أهمية التواصل مع الآخرين للوقوف معاً في وجه الصعوبات التي تواجه العالم، وتشكيل منصة لمناقشة التحديات، والعمل على بناء مستقبل أفضل للمعمورة.

دبي التي حشدت كل طاقاتها تحضيراً للخروج بحدث يليق بإنجازاتها، كانت قد أجرت تمريناً استراتيجياً مشتركاً بمشاركة 72 فريق عمل من الجهات الاتحادية والمحلية لمحاكاة المعرض. بينما بلغت الاستعدادات ذروة حماسها مع إطلاق نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي ركلة بداية العد التنازلي في مقطع فيديو جديد تم تصويره في ساحة الوصل التي تعد القلب النابض للمعرض العالمي.

كل ذلك يجري في ظل دعم ورعاية ومواكبة من القيادة الرشيدة التي أكدت مراراً حرصها على تقديم نسخة استثنائية وآمنة ومسؤولة من هذا المعرض العالمي العريق، وبأن دبي مستعدة، ودولة الإمارات مستعدة 100 %، والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم، معربة عن ثقتها بخبرات وقدرات أبناء الوطن على صنع حدث استثنائي في تاريخ المعارض العالمية، يطرح حلولاً مستدامة للتحديات التي تواجه البشرية.

ومع هذا الحضور الدولي الواسع بوجود 191 دولة مشاركة وهيئات ومنظمات وشركاء، ومع ما يصل إلى 60 فعالية يومياً، سيكون للإعلام دور أساسي في إيصال رسالة إكسبو والتعريف به، لكونه مصدراً ضخماً للأخبار، حيث سيوفر مركز إكسبو الإعلامي، فريقاً من الخبراء المتخصصين وأحدث التقنيات والمرافق العصرية، لتسهيل عمل ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين لتغطية الحدث، الذين سيربو عددهم على 20.000 شخص.

تسعون يوماً تفصلنا عن الأول من أكتوبر، موعد انطلاقة إكسبو 2020 دبي، لعل هذه البقعة من جغرافيا الإمارات ستكون واحة تفاعل لما أنتجته الحضارة الإنسانية من أفكار وابتكارات لمستقبل البشرية.