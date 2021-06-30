صورة مشرقة

تخطو الإمارات خطوات واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً في كل المجالات، حيث أسهمت رؤية قيادتنا الرشيدة في إرساء بيئة أعمال رائدة تتمتع بمقومات وإمكانات استثنائية، جعلت دبي مركزاً مالياً رائداً في العالم ومنارة مشرقة على المستوى العالمي، وهو ما أظهرته النتائج القوية التي حققها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة الماضية رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي ليصبح أحد أبرز المراكز المالية الدولية في العالم.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن الأداء القوي لمركز دبي المالي العالمي يعزز مكانة دبي كمحور رئيسي للأنشطة المالية ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أجمع، كما يعكس النهج الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات والقائم على التنوع الاقتصادي، وتعظيم عناصر الإبداع والابتكار والتوسع في الأعمال.

المكانة التي اكتسبها مركز دبي المالي العالمي تؤهله اليوم وبجدارة لابتكار أبعاد جديدة للمنظومة المالية والاستثمارية بما يسهم في استدامة النمو والازدهار لاقتصادنا الوطني من خلال توطيد مكانة دبي في طليعة الابتكار المالي.

وغني عن القول إن الإمارات لديها أسس اقتصادية قوية، مكنتها جنباً إلى جنب مع التدابير الصحية لمواجهة تداعيات الجائحة من الحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي والأداء المتميز لقطاعات الدولة الحيوية. وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي بين أهم وأكفأ المراكز المالية عالمياً وعامل جذب للاستثمار الأجنبي، ما يبرهن على سلامة الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في الدولة التي ساهمت في الارتقاء بمكانة دبي كمحور مالي عالمي حاضراً ومستقبلاً.