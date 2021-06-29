تنطلق مفاجآت صيف دبي بعد غد لتقدم مجموعة إضافية من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض والتخفيضات الجذابة على مدار 10 أسابيع بتوفير تجربة ممتعة وآمنة للزوار، ولترسخ مكانة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المنطقة والعالم، وقدرتها على التعافي السريع ومواجهة التحديات بكفاءة عالية.

حيث يبدأ التعافي السياحي للعالم من دبي التي برهنت بأن مواسمها السياحية مستدامة ومشاريعها متواصلة بفضل صياغتها الخطط الاستباقية اللازمة للتعامل مع جائحة كورونا، حيث نجحت في استعادة الزخم الاقتصادي، بل زخم الحياة في جميع مجالاتها وأنشطتها، ولتأخذ الحياة دورتها الطبيعية.

الإمارات نموذج عالمي للتعافي الاقتصادي، ولا شك أن الانتعاش الذي يحدث في كل القطاعات ومنها قطاع السياحة في الإمارة جاء نتيجة عوامل عدة من أهمها الكفاءة والفاعلية في التعامل مع مختلف التحديات، كما أن الثقة بالخطوات الاحترازية التي تتبعها الإمارات أسهم أيضاً في ارتفاع معدلات الإقبال على السفر للدولة.

إضافة إلى ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية فائقة الحداثة ونمط حياة يتسم بمستويات رفيعة من الأمن والأمان، فالدول التي تخطط بكفاءة للمستقبل أكثر استعداداً للتعامل مع الأزمات المفاجئة.

وغني عن القول أن دبي تعد أفضل الوجهات السياحية في العالم، إذ تعاملت مع الجائحة بطريقة احترافية وريادية، تفوقت فيها على مدن كثيرة في العالم، معززة الخطوة بحملة تطعيم واسعة النطاق وُصفت بأنها الأكثر نجاحاً في العالم، ولا شك أن توافد أثرياء العالم بغزارة على دبي في الفترة الراهنة، جاء ليؤكد حمل الدولة رسالة أمل للعالم في موسم التعافي السياحي، بعدما نجحت في إدارة جائحة كورونا بكل اقتدار وباتت أقوى من ذي قبل.