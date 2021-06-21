التعنّت الحوثي وضرورة الحسم

في وقت تشارك الإمارات المجتمع الدولي مساعيه لإيجاد خارطة طريق توقف الحرب في اليمن، وتفتح الأبواب أمام حل سياسي يصون وحدة البلاد وسيادة المؤسسات الشرعية على كافة أراضيها، تتمادى جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تعنّتها ضد وقف إطلاق النار والحل السياسي، حيث واصلت هجماتها الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة مستهدفة المدنيين والأعيان في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاقها 17 طائرة بدون طيار مفخخة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أعلن التحالف العربي عن تدميرها.

الإمارات، التي طالما أكدت أن أمنها وأمن المملكة العربية السعودية كلٌ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها، أعربت مجدداً عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وعن تضامنها الكامل مع المملكة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وغني عن القول، إن هذا التمادي من جانب الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ويشكل تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

إزاء هذا المشهد العبثي الذي يكرسه سلوك ميليشيا الحوثي العدواني، لا بد أن يكون هناك إجراءات فاعلة من المجتمع الدولي، تتجلى أولاً باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.