مبادرات نبيلة

تجسد مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، من خلال قائمة واسعة من المشاريع التنموية والحيوية، التي تسهل حياتهم وتوفر لهم سبل الراحة، في جميع مناطق الدولة.

كما تمثل ترسيخاً للإنجازات والمكتسبات التي حققتها الإمارات للارتقاء بالوطن وأبنائه، من خلال تعزيز الحياة الكريمة لهم، وتحفيزهم على المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية والازدهار، إذ تقوم في فلسفتها على إعطاء الأولوية لبناء الإنسان، باعتباره الهدف الأسمى للتنمية في الحاضر والمستقبل، والثروة الحقيقية للدولة.

وفي هذا السياق، فإن «مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، تشمل في مجال الرعاية الصحية إنشاء مستشفيات عالمية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة والتطور. وفي مجال الإسكان توزيع الأراضي وتوفير مساكن للمواطنين تؤمن لهم الاستقرار والعيش الكريم، بما يخدمهم ويحافظ على ديمومة استقرار ورفاهية أبناء الإمارات.

ومن جانب آخر، تمثل «المبادرات»، إحدى الروافع، التي تعزز البنية التحتية في الدولة، وترفع من قدرتها على خدمة الإنسان ومواكبة الحاجات الاقتصادية المتنامية. ولعل من أهم ما تقدمه في هذا المجال هو شبكات الطرق الاستراتيجية التي تختصر المسافة والزمن بين مختلف مناطق الدولة وإماراتها، وتربط إنسان الإمارات بكافة مناطق الدولة. كل ذلك وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يواكب التطور الحضاري والنهضة الشاملة في الدولة.

ولا تقتصر «المبادرات» على المشاريع التنموية والتطويرية داخل الدولة، بل تشمل كذلك، المشاريع التي تقام لمساندة الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز الوضع الإنساني فيها. إلى جانب أنها تستجيب لجوانب ملحة وطارئة، مثل الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

إن «مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، هي مثال على الرعاية الاجتماعية والمسؤولية الإنسانية، اللتين تتميز بهما الإمارات، في جهودها المباركة داخل الدولة، ومبادراتها النبيلة في الخارج.