أجندة التعافي

شهدت دبي خلال الشهور الماضية حراكاً نشطاً وديناميكية هائلة تصب في استعادة الحياة الطبيعية. وقد تمثل ذلك في أشكال عدة، بدءاً من عودة الانتعاش إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، ونمو عدد تراخيص الأعمال الجديدة، وارتفاع حجم التصرفات العقارية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

كما تمثل هذا النجاح بعودة النشاط المدروسة لقطاع المعارض والفعاليات المتخصصة، بفضل جهود حثيثة عملت على تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية، وأطر العمل المتكاملة التي تضمن صحة وسلامة المشاركين والعارضين. وفي الواقع، فإن النشاط في هذا القطاع الحيوي لم يقتصر على عدد من المعارض الكبرى، من ضمنها معرض «جلفود» وسوق السفر العربي، ومعرض دبي للمطارات وغيرها، وإنما يتجسد أيضاً بما تتضمه أجندة مركز دبي التجاري العالمي من معارض ومؤتمرات كبرى مقبلة، تغطي الفترة إلى نهاية العام الحالي. وهي أجندة من شأنها أن تصنع زمن التعافي، وتسرّع انتعاش القطاعات الرئيسية والحيوية.

ومن جهة أخرى، فإن نظرة سريعة على أجندة الفعاليات المقبلة في دبي، تعطي صورة حقيقية عن التسارع الذي تمضي به عمليات التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، في مختلف القطاعات. كما تعكس قدرة دبي الفائقة على تسيير مختلف العلاقات والتبادلات مع الشركاء العالميين، وتظهر مستويات الاستعدادات والجهوزية الكبيرة للتعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة.

إن قطار التعافي الذي تقوده دبي، يمثل في كل محطاته، نموذجاً ملهماً في كيفية إدارة التحديات، وتحييد تأثيراتها على الحياة العامة. كما أن هذا النموذج يمثل من ناحية أخرى بارقة أمل يحتاجها العالم، ويرنو إليها.

إن أنظار العالم، التي تتجه إلى دبي فيما هي تصنع المستقبل وتدخل في زمن التعافي، إنما تجسد مقدار الثقة بالنموذج الإماراتي الفريد، الذي يجيد تحويل التحديات إلى فرص.