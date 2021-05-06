«إكسبو» استثنائي

لحظة انطلاق «إكسبو 2020 دبي» تقترب. ومع اقترابها يخطو العالم خطوات حثيثة نحو التعافي، فيما تقطع دولة الإمارات مسافات كبيرة على طريق استعادة الحياة الطبيعية ومواجهة آثار الجائحة وتبعاتها، وتستعد ليكون الحدث العالمي الكبير، الذي ينعقد على أرض دبي، اللقاء العالمي الأضخم من نوعه في التاريخ.

ثقة العالم بقدرات دبي، والإمارات عموماً، تتعزز بفعل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع الجائحة. وكذلك ما أبدته دبي من عزيمة وقدرة على توفير كل أسباب نجاح الحدث الكبير، وتأمين ظروف مثالية للمشاركين وأعضاء الوفود وزوار الحدث.

وفي هذا السياق، نجحت دبي في استضافة فعاليات الاجتماع النهائي للمشاركين الدوليين، فجمعت ما يزيد على 370 ممثلاً عن دول وشعوب العالم، المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، في اجتماع هو أكبر وأهم اجتماعات ما قبل افتتاح الحدث الكبير، ما يمثل شهادة ثقة عالمية في قدرة الإمارات ودبي على استضافة الحدث.

وفي الواقع، فإن فرق العمل في «إكسبو 2020 دبي»، التي تصل الليل بالنهار في جهد دؤوب، تستمد القوة والعزيمة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجّه بتنظيم نسخة استثنائية تبهر العالم، على كل المستويات، سواء من حيث التنظيم أو مستوى المشاركة.

وغني عن القول، إن «إكسبو 2020 دبي» سيكون المنبر الأساسي، والمحفل الرئيسي، الذي سيتيح لبلدان العالم أن تتلاقى لتعقد علاقات تكاملية ترابطية بين بعضها البعض، وكذلك بينها وبين الدورة الحالية، دورة «إكسبو 2020 دبي»، حيث تتلاقى العقول لصنع المستقبل.