موقف ثابت، عبّرت عنه دولة الإمارات، بتأكيد تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لحفظ أمن واستقرار الأردن، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

إن هذا الموقف، الذي عبّرت عنه الدولة ببيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة، إنما يجسد ثوابت السياسة الإماراتية، التي تتمسك بالوقوف مع الأشقاء، والحرص على أمنهم واستقرارهم، كما يأتي منسجماً مع ما يجمع الإمارات والأردن وقيادتيهما من روابط وثيقة، وعلاقات تاريخية وطيدة.

إن دولة الإمارات، التي سارعت إلى التأكيد على أن أمن واستقرار الأردن، هو جزء لا يتجزأ من أمنها، إنما تتمسك بواحدة من أهم ثوابت العمل العربي، وفي الصدارة من ذلك، تمتين اللحمة العربية، والوقوف مع الأشقاء، والتضامن معهم ومساندتهم، ونبذ كل محاولة لزعزعة الأوضاع الداخلية في البلدان العربية، وإضعاف الأوطان وتخريب الاستقرار.

وفي هذا السياق، يعكس الموقف الإماراتي، ثقة الدولة بقدرة الأردن الشقيق وقيادته، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده، على تأمين استقرار البلاد، بالتوازي مع احترام الدستور والقانون، وتخطي الصعوبات الطارئة.

إن المملكة الأردنية الهاشمية، إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك، وعضو فاعل في المنظومة العربية، يجسد مثل وقيم الاعتدال والعقلانية في هذه المنطقة المهمة من العالم.

جنّب الله الأردن وشعبه وقيادته كل سوء، ووفّق قيادته على دروب الخير والفلاح.