السلام المفقود

تتضاءل فرص السلام يوماً بعد يوم مع تجاهل واستغلال الحوثيين الأزمات المتلاحقة، ومواصلة حربهم العبثية في مأرب، بارتكاب أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على المناطق اليمنية وباتجاه المملكة العربية السعودية.

وفي كل مرة تثبت هذه الميليشيا أنها لا تعبأ بالسلام، ولا ترى في أي مبادرات سوى فرصة للمراوغة واستمرار غيّها، فهذا تعبير واضح وصريح عن إفلاس قيمي وأخلاقي يؤكد أنهم قتلة لا شركاء. لم يعد خافياً على أحد أن الحوثيين استغلوا كلمة السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحرّكاتهم الأساسية للمضي في حربهم العبثية، وانقلابهم المرفوض شعبياً ودولياً، وأثبتوا للمجتمع الدولي، أنهم مجموعة حرب تريد تحقيق أهداف إيران على حساب دماء الشعب وأمن واستقرار البلاد.

وغني عن القول، إن هدف هذه الميليشيا هو إطالة أمد الحرب، وتحويلها إلى حرب استنزاف، إذ إن لها تاريخاً كبيراً في التنصل من الاتفاقات؛ ابتداء من الحروب الستة، وانتهاء باتفاق استوكهولم الذي لا تزال الميليشيا ترفض تنفيذه.

العصابة الحوثية تعتمد على تعاطي المجتمع الدولي غير الحازم معها في المماطلة والتسويف والخداع، وترتيب صفوفهم المنهزمة، إذ إن الانقلابيين لم يثبتوا أي مؤشر إيجابي عن رغبتهم في تحقيق السلام، بل استمروا في التصعيد في إطار مخططهم، لضرب أي فرصة لتحقيق أي انفراج في الأزمة اليمنية، ولذلك فإن السلام لن يتحقق إلا بضغط دولي قوي على الميليشيا الحوثية، وإجبارها تحت وقع العقوبات على الانصياع للقرارات الدولية، فالسلام لا يُبنى على النوايا فقط، وإنما عبر الخطوات العملية.