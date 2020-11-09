الإمارات.. إنجازات لا تتوقف

تسابق الإمارات العالم المتقدم في علمه واقتصاده وتنميته التي شملت كل المفاصل، حيث باتت إنجازاتها لا تتوقف، والطموح لدى قيادتها وشعبها يلامس عنان السماء، حيث يواصل مسبار الأمل بنجاح رحلته التاريخية مسجلاً محطة جديدة في سجل إنجازات دولة الإمارات الممتد من الأرض إلى الفضاء.

وهو ما جعلها تبقى دائماً في المقدمة كنموذج عالمي لمن يهدف إلى التطور والرقي.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن موعد وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ وذلك في التاسع من فبراير 2021، ما يحوّل الإمارات إلى دولة مصدرة للمعرفة بدلاً من مستوردة لها، وتشارك العالم معلومات عن المريخ لم يعرفها الإنسان من قبل، هي قصة نجاح نعيشها ونعتز بها، فالآمال تكبر ومستوى الطموح يرتفع، فهذا حق مشروع وحلم ليس بمستحيل في بلد اسمه الإمارات.

ما يتحقق من منجزات ليس جديداً على الإمارات ـ فهي ثمرة تخطيط عملي واعٍ ومثابرة وعمل مُخلص وقدرة على متابعة العمل لتحقيق الأهداف التي يطلق عليها كلمة مستحيل.. ولم تكن مجرد خطوات تسعى فقط لتحقيق الازدهار بل كانت استشرافاً لما يحمله الغد من آمال بكتابة تاريخ حديث مليء بالآمال والتطلعات نحو غد أكثر إشراقاً.

ومن البديهي القول، إن قوة الأوطان الحقيقية تتمثل في قوة شبابها، لذا تستمر دولة الإمارات في رؤيتها التقدمية والاستشرافية بالاعتماد على الشباب، وباتت بلداً یشار إليه بالبنان بأنه بلد اللامستحيل.