دبي تعود لتقهر التحديات

دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تعرف المستحيل وتنتصر دائماً في التحديات والأزمات، ها هي تتحدى أزمة وباء «كورونا» التي أحبطت كبرى دول العالم.

وها هي إمارة دبي تستعيد رونقها وتعود لحياتها الطبيعية تدريجياً، رغم استمرار تداعيات الوباء، متخذة التدابير الاحترازية كافة، ومعتمدة على توجيهات قيادتها الرشيدة وكفاءة حكومتها وأجهزتها، ووعي شعبها والمقيمين على أرضها، حيث بدأت مؤسساتها تعود للعمل بنسب تتناسب مع الظروف، وبدراسات وتدابير محسوبة جيداً.

واللافت للمراقبين أن التقييمات الدولية مستمرة في وضع دبي ضمن قائمة أقدر مدن العالم على مواجهة تحديات أزمة «كورونا»، وآخرها بالأمس القريب صحيفة «تايمز» البريطانية في تقرير لها تؤكد أن دبي تعد واحدة من أكثر المدن قدرة على تجاوز عاصفة «كورونا»، وتعتبر الوباء بمثابة اختبار لقدرتها على تحويل الإمارات، وخاصة دبي، إلى مركز إقليمي للطب والعلوم والتكنولوجيا.

الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن استراتيجية الإمارات الناجحة تمثلت في أن سياسة الإغلاق المبكر والصارم ليست الملاذ الوحيد لاتقاء شر الوباء، وأن الحياة الطبيعية ممكن أن تعود مع استمرار الاهتمام بالإجراءات الصحية والفحوصات الطبية التي أكدت أن الإمارات تفوقت فيها على دول العالم، فقد أجرت أكثر من مليوني اختبار، بمعدل أكثر من واحد لكل خمسة مقيمين في الدولة البالغ عددهم نحو عشرة ملايين؛ ثلاثة أضعاف معدل أية دولة أخرى في العالم ذات الكثافة السكانية العالية.

وخلصت «تايمز» إلى أن دبي أثبتت دائماً جدارتها وقدرتها على الصمود في وجه العواصف الاقتصادية والخروج منها سالمة.