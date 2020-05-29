الإمارات.. منارة الخير والإنسانية

العالم كله يشهد بأن علم الإمارات، كان وما زال يرفرف عالياً في ميدان الخير والإغاثة، في أي بقعة حول العالم، حيث صنعت الدولة الفارق في نواتج العمل وطريقة الأداء، في تعاملها الإنساني مع جائحة «كورونا»، بعدما جسدت روح الإخاء والتعاون، بوقوفها بقوة مع دول العالم في أحلك الظروف، بدعم ملموس، وسخاء لا ينقطع، انطلاقاً من عقیدتھا وقناعتھا بأھمیة الشراكة الدولیة.

منارة الخير الإماراتية، تخطت بإنسانيتها ومبادراتها، حدود الجغرافيا، لتحقق الريادة في المقاييس الدولية على مستوى الإنفاق الخيري والإغاثة الإنسانية، حيث تلقت إشادات قوية من منظمات دولية عدة، على رأسها منظمة الصحة العالمية، بعدما حققت السبق في الاستجابة النوعیة والمؤثرة تجاه الجائحة، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، من تقييد لحركة السفر، حيث قدمت لأكثر من 56 دولة حول العالم، مساعدات تجاوزت 650 طناً من المستلزمات الطبية المتنوعة، بهدف دعم وتعزيز جهود العاملين في المستشفيات للتصدي لوباء «كورونا»، واحتوائه في العالم.

يد الخير الإماراتية، جابت القارات الست، ولم تستثنِ لا الدول الغنية ولا الفقيرة، تفوقت بها عن دول العالم، منطلقة من تجليات عظمة الإنسانية في أنصع صورها، وأدق تفاصيلها، فهو الخير الذي لا تغيب عنه الشمس، فإسهامات الإمارات لنجدة المستضعفين والمنكوبين في العالم، تعتبر امتداداً لإيمان الدولة وقيادتها الرشيدة، بأهمية العطاء الإنساني، في رسم البسمة على شفاه شعوب العالم، وتأصيل ينابيع الإنسانية في ظل الأزمات.