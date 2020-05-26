جسر الإنسانية يحلّق من الإمارات

منذ بداية أزمة «كورونا»، ودولة الإمارات تقدم نموذجاً تاريخياً في المبادرات الإنسانية التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدعم ومساندة الدول الأخرى التي تعاني من جائحة «كورونا»، دون النظر إلى عرق أو دين أو إلى المواقف السياسية، لتؤكد نهج العمل الإنساني، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز سياسات دولة الإمارات.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت جسراً جوياً دولياً لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، ويمثل هذا الجسر الجوي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

ووجه ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الشكر للإمارات قائلاً: «شكراً للصديق العزيز محمد بن زايد.. إن دولة الإمارات العربية تواصل التقدم في مكافحة فيروس COVID-19 والجوع في جميع أنحاء العالم».

وانطلقت الطائرات من الإمارات محملة بأكثر من 646 طناً من المساعدات لأكثر من 55 دولة، استفاد منها نحو 646 ألفاً من المهنيين الطبيين، آخرها بالأمس القريب إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار «كوفيد 19».

وعملت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على نقل أكثر من 80 % من مساعدات المنظمة الطبية والصحية إلى نحو 100 دولة.

ما تقدمه دولة الإمارات سيسجله التاريخ بأحرف من نور في صفحاته الخالدة، مكللة بالإشادات وشهادات التقدير التي تلقتها من العديد من قادة الدول والجهات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الإمارات وقيادتها في التصدي لوباء كورونا.