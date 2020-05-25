من أجل حياة أفضل

تحرص دولة الإمارات على توفير مختلف السبل والوسائل والضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية الحياة الآمنة والسعادة والاستقرار، وتهيئة كافة الظروف، لمنح المواطن وأسرته كافة وسائل المعيشة الراقية والمسكن الملائم، الذي يلبي احتياجات المواطنين، ويكفل لهم الحياة الكريمة، التي لا تدخر القيادة الرشيدة جهداً في توفيرها، وترسيخ دعائمها، وفق أفضل المعايير العالمية.

من هذا المنطلق، تأتي هدية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بتخصيص 3000 قطعة أرض، وقروض سكنية للمواطنين في دبي، بإجمالي 5.6 مليارات درهم، وذلك في إطار حرص سموه على توفير مختلف الضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية الحياة السعيدة والمستقرة، وقال سموه: «وجهنا اليوم بتخصيص قروض وأراضٍ سكنية للمواطنين بدبي، بقيمة 5.6 مليارات درهم.. 3000 قطعة أرض سيتم منحها للمواطنين بعد العيد مباشرة، مع توفير أفضل المرافق والخدمات في المناطق الجديدة.. مستمرون في العمل.. مستمرون في بناء الوطن.. مستمرون في بناء حياة أفضل للجميع.. وكل عام وأنتم بخير».

هكذا تضع القيادة الرشيدة الإنسان على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تلبية حاجاته الأساسية التي تضمن له الاستقرار والأمان، وتساعده على بذل الجهد والعطاء الكامل لبناء الوطن ودفع مسيرة التنمية، ولا يحول دون تحقيق ذلك الهدف أي ظروف صعبة مثلما تمر بها حالياً جميع دول العالم، ومنها دولة الإمارات، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

إنها مبادئ قيادة حكيمة لا تعرف المستحيل، ومسيرة وطن حقق المعجزات وقادر على مواجهة أصعب التحديات.