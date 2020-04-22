من أجل السلامة الوطنية

تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها من كافة الجوانب، الصحية والأمنية والغذائية وغيرها، وتسعى القيادة لتوفير كافة الوسائل من أجل هذه الأهداف، تشريعياً ومادياً، كما تواكب قيادتنا الرشيدة المستجدات والظروف الطارئة بتشريعات تعزز القدرة على مواجهتها وتجاوزها.

وفي هذا السياق يأتي مشروع قانون حماية السلامة الوطنية، الذي أقرّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماعاً لمجلس الوزراء، ناقش أهم تطورات وتداعيات أزمة الوباء العالمي «كورونا» على دولة الإمارات، صحياً وتعليمياً واقتصادياً ودولياً، وأوضح سموه أن القانون الجديد يضمن حماية المجتمع ومكتسباته في حالات الكوارث والمهددات الصحية والاقتصادية والبيئية لدولتنا.

ويتضمن القانون آليات لإعلان حالة السلامة الوطنية وإنهائها والسلطة المختصة بها وجهات المراقبة والضبط وجهات التحقيق والعقوبات.

وفي لفتة إنسانية وتقديرية استضاف اجتماع مجلس الوزراء مجموعة من جنود فرق مكافحة وباء «كورونا» في المواجهة في المستشفيات والشوارع، وقال صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء: «استضفنا مجموعة من خط الدفاع الأول ضمن الجلسة.. شاكرين ومقدّرين وممتنّين لجهودهم الجبارة».

وفي إطار تأمين الغذاء للجميع في ظل الظروف الحالية، اعتمد سموه تشكيل فريق عمل «لتنمية قطاع الزراعة الحديثة بالدولة»، بهدف استخدام التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي بشكل كبير، وباعتبار أن الزراعة المستدامة ضمانة اقتصادية وأمنية واجتماعية للوطن.

وقال سموه إن جميع المقدرات الحكومية ستكون مسخّرة للعبور السريع لهذه الأوقات الاستثنائية في تاريخ دولتنا.