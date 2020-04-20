دبلوماسيتنا واجهة مشرفة

تتميز دبلوماسية دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها تعكس بشكل واضح الهوية الوطنية لهذه الدولة القائمة على التسامح والتعاون مع الجميع، من أجل السلام والخير للبشرية، كما تعكس مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وغيرها من مبادئ القانون الدولي التي تضرب دولة الإمارات المثل في الالتزام بها، وقد أرسى أسسها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أكد تعزيز التعاون الدولي قائلاً: (إننا نمد يد الصداقة إلى دول وشعوب العالم بأسره. إننا لا نستطيع الحياة بمعزل عن العالم).

وتنعكس هذه المبادئ بشكل واضح في توجيهات القيادة الرشيدة للدبلوماسيين الإماراتيين في الخارج، بأن يعكسوا في عملهم قيم ومبادئ السلام والمحبة والتسامح، ويكرسوا جهودهم لصيانة ودعم مكانة الإمارات المرموقة في الأوساط الدولية، حيث دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سفراء الإمارات، إلى احترام قوانين وثقافات الدول التي يمثلون دولتهم فيها، والتقيد بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في هذه الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ظل أزمة وباء «كورونا» العالمية، قال سموه خلال استقباله للسفراء الجدد: إن التعاون الدولي يجب ألا نضع له حدوداً، لأن الوباء لا يعرف الحدود بين الدول، وإن الاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة، لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر.

دبلوماسية الإمارات في الخارج واجهة مشرفة وتعمل بكل طاقتها، لمواكبة تغييرات متسارعة وتحديات يمر بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق.