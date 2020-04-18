السلام العالمي بوابة مواجهة الأوبئة

يُعدّ وباء «كورونا» عدوّاً مشتركاً للبشرية يستوجب التكاتف والتلاحم بين الدول للقضاء عليه، ولكن لضمان الوقاية منه، يجب أن نحصّن العالم من الأمراض، ومن الحروب أيضاً، بتحقيق السلام العالمي الكفيل بإنقاذ البشرية من فيروسات الصراعات والمصالح الضيقة.الحرب والنزاع المسلح يخلقان بيئةً حيويةً معاديةً لصحة الإنسان وحياته، ويدمران البنى التحتية، ولا يوجد مبرر لكل هذه المعارك المشتعلة، في وقت تحتاج البشرية لجهد مشترك في مواجهة الوباء، والابتعاد عن التيه والشتات وخوض حرب واحدة، وهي محاربة الوباء.

البشرية جمعاء اليوم تواجه خطراً محدقاً لا بد من مواجهته بجهود مشتركة تفتح الباب لمعالجات إنسانية لأوضاع البلدان التي تئن تحت وطأة الحروب والصراعات، وتركيز الجهود في الوقت الحالي على نزع الفتيل، وتكريس الجانب الإنساني.

هذا الوضع الاستثنائي، يستدعي من الجميع العمل على الوصول إلى عالمٍ يضع مصلحة الإنسان فوق كل اعتبار.

وغنيّ عن القول، إن الاحترام والانفتاح على الجميع، يخلقان فرص السلام الذي يوفّر بدورهِ السلم الاجتماعي، ويفتح المجال لتفاهمات بين الدول، ليس لمواجهة الوباء فقط، بل أيضاً لفتح عهد جديد لمواجهة الأزمة التي ألمّت بالعالم كله من جراء إهمال أنظمة الرعاية الصحية. ولعل أرواح الضحايا التي ذهبت بسبب «كورونا» ستكون شموعاً تُنير الدرب لعالم دون حروب، وصراعات، وأوبئة، وتكون فيه حياة الإنسان أولوية قصوى.