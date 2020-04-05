سننتصر ونحتفل معاً

سيسجل التاريخ لدولة الإمارات العربية المتحدة صفحات خالدة ومضيئة على تعاملها الإنساني الراقي داخلياً وخارجياً مع أزمة وباء «كورونا»، لقد ظهر معدن الإمارات الأصيل وقيادتها الرشيدة في التعامل مع الأزمة منذ اندلاعها، ونالت إشادات من العديد من الجهات والمنظمات الدولية على ما قدمته من مساعدات وخدمات إنسانية للدول الأخرى وشعوبها في هذه الأزمة، مما يؤكد نهج قيادتها الحكيمة في التضامن والتكاتف مع كافة دول العالم، ودعوتها الجميع إلى التضامن والتكاتف، والتي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالة إلى العالم قال فيها: «رسالتنا لجميع دول العالم: نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين».

وأكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأسبوع الماضي في قمة العشرين الافتراضية، حيث قال سموه: «إن دولة الإمارات تنسق الجهود في مواجهة انتشار الفيروس مع دول العالم، وتمد يد العون لكل محتاج إلى مساعدة».

كما جاء اقتراح تأجيل معرض إكسبو 2020 الذي قدمته بعض الدول بسبب ظروف الوباء العالمي، والذي لم تعارضه الإمارات رغم جهوزيتها لتنفيذ الحدث في موعده، ليؤكد مدى تكاتف وتعاضد الإمارات مع العالم، وقد لقى موقفها إشادات ورسائل دعم وتضامن من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الزخم الشعبي الذي يتمتع به الحدث ورسالة التمسك بالأمل والوحدة بين الشعوب التي وجهها إكسبو دبي إلى العالم، في ظل التحديات التي تواجهها البشرية حالياً.

وما زالت الإمارات وستظل على نهجها الإنساني، إيماناً منها بأن الأزمة ستزول وستنتصر الإنسانية وستحتفل بالحياة والتعاون والأمل في إكسبو دبي.