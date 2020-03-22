الإمارات وطن السعادة

مع الإنجازات والطفرة الحضارية العملاقة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى أقل من خمسة عقود، والتي وضعتها بمقدمة دول العالم في مجالات عدة، باتت الإمارات من أكبر دول الجذب للأجانب من أفراد ومؤسسات وشركات ورجال أعمال ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي جعلها جديرة بوصفها «وطن السعادة»، وهو ما أكدته المؤشرات والتقييمات العالمية.

وها هي الإمارات تحافظ على مركزها بالمرتبة الأولى عربياً للعام السادس على التوالي، في تقرير السعادة العالمي لعام 2020، الذي أطلق يوم الجمعة 20 مارس 2020، بالتزامن مع اليوم الدولي للسعادة، وتواصل تقدمها عالمياً متفوقة على العديد من الدول والاقتصادات المتطورة، وذلك وفقاً للتقرير العالمي الذي يصدر سنوياً عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وتحرص القيادة الرشيدة على تعزيز سمعة الإمارات عالمياً، وتأكيد ريادتها في جهود ترسيخ مفاهيم وتطبيقات السعادة وجودة الحياة في مختلف المجالات، وجعلت حكومة الإمارات تحقيق السعادة والارتقاء بمستوى جودة الحياة في المجتمع هدفاً محورياً لعملها، وتم تضمين السعادة ومعايير جودة الحياة في تصميم التشريعات الحكومية وعمليات التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء في مختلف القطاعات، كما تم وضع مؤشرات ومعايير لقياس مستوى السعادة وجودة الحياة في المجتمع، لاستدامة إسعاد أفراده وتلبية طموحاتهم.

وتسعى دولة الإمارات لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الاستقرار لجميع المقيمين على أرضها، وتوفير الأمن والأمان، وتوفير سبل العيش الكريم، واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية في تحصين وسلامة المجتمع وصحة أفراده في الأزمات، تعزيزاً لسعادتهم.