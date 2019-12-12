دبي نموذج لجذب الاستثمار

بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أصبحت دبي أحد أبرز المناطق المثالية في العالم لجذب الاستثمارات، وهو ما أكده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث قال سموه «إن الرؤية التنموية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من دبي بيئة جاذبة ومثالية للاستثمار، ومكنتها من أن تخطو خطوات اقتصادية وتنموية متقدمة، عززت معها مكانتها، ضمن العديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات».

جاء ذلك بمناسبة إعلان دائرة التنمية الاقتصادية في دبي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي هذا العام والعامين المقبلين، ويرجع هذا النمو إلى سياسة الانفتاح ودعم المشروعات المبتكرة، وتشجيع ريادة الأعمال، التي تنتهجها دبي، والتي جعلت منها المكان المفضل للاستثمار على مستوى المنطقة، حيث قامت حكومة دبي باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية، وأطلقت مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.

ولعبت استثمارات مؤسسات الأعمال في شراء الآلات والمعدات والأصول الرأسمالية دوراً فعالاً، وكذلك الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية، والتي دفعت بإمارة دبي إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية وفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتستمر المبادرات الحكومية في دعم نمو الإنتاجية وتعزيز ثقة كل من مؤسسات الأعمال والمستهلكين وتحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة، خلال العام الحالي والفترة المقبلة على الرغم من الظروف غير المواتية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي.