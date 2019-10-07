الطموح دائماً للقمم

دولة الإمارات في مسيرة إنجازاتها وصعودها للفضاء، تسعى دائماً إلى القمم على الأرض، بالاستمرار في العمل الجاد المكثف، حتى لا تتراجع ولا يزيحها أحد عن مراكزها المتقدمة، ولا تمضي بضعة أيام حتى نسمع عن إنجاز جديد ورقم جديد متقدم، تحرزه الإمارات في مسيرتها التنموية. وها هي دبي في تقييم أمريكي، تحقق ثاني أفضل مركز للتسوق في العالم، والأول إقليمياً، ضمن قائمة ضمت 7 مدن، على رأسها ميلانو، فيما تفوّقت دبي على كل من باريس ولندن وسنغافورة ونيويورك.

وها هي دولة الإمارات تحقق المركز الأول عربياً و12 عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019، والصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة بخمس مراتب عن تصنيف العام السابق.

ومنذ أيام قليلة، أوخر سبتمبر الماضي، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، والمركز الأول عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول، والمركز الثاني عالمياً في نسبة اشتراكات الهاتف المحمول، وذلك بحسب نتائج تقرير السياحة والسفر 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة والسفر.

كما حلّت دبي في الشهر ذاته في الترتيب الثامن بين أهم المراكز المالية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي يضم أكثر من 100 مركز حول العالم، متقدمة أربع مراتب عن مركزها السابق.

هكذا يستمر التقدم، وتنطلق مسيرة التنمية للأمام، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، المؤمنة بقدرات وإمكانات شعبها، والتي أعلنت مراراً وتكراراً أن دولة الإمارات لا تعرف المستحيل.