مسيرة الإمارات للقمم

تعيش دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في مسيرة إنجازات مستمرة لا تتوقف، وتحظى إنجازاتها بتقدير وتقييم عالمي وإقليمي، ولا تمر أيام قليلة إلا ونسمع عن مؤشر دولي أو إقليمي يمنح الإمارات المركز الأول أو يضعها في صدارة القائمة العالمية والإقليمية، ولو استطلعنا الأيام القليلة الماضية سنرى الإمارات تتصدر دول العالم كله في جودة البنية التحتية، وفقاً لبيانات واردة في تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في التاسع من سبتمبر الجاري.كما سنجد دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، والمركز الأول عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المحمول، والمركز الثاني عالمياً في نسبة اشتراكات الهاتف المحمول، وذلك بحسب نتائج تقرير السياحة والسفر 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة والسفر.

وبالأمس القريب كذلك، صُنّفت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على قائمة أكثر دول العالم أناقة، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية التي نشرت أيضاً تصنيف آخر لأكثر مدن العالم رخاءً وازدهاراً في 2019، جاءت دبي في المركز الأول عربياً والــ 32 عالمياً. كما حلّت أبوظبي في المركز الثاني عربياً والــ 40 عالمياً.

كما حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الـ «إسكوا» التابعة للأمم المتحدة، ويعتبر هذا المؤشر أداة تسمح بقياس التقدم الحاصل على المستوى الوطني في إنجاز التحول نحو الخدمات الرقمية.

وتستمر المسيرة للقمم.