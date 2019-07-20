الإمارات.. دعم راسخ لليمن

دولة الإمارات المعروف عنها نهج العطاء ومساعدة الجميع، خاصة أشقاءها العرب، لا يمكن أن تتخلى عن اليمن وشعبه الشقيق، وقد أعلنت الإمارات ذلك مراراً وتكراراً، بأنها في اليمن من أجل إعادة الأمن والاستقرار، ومن أجل البناء والتنمية ورفع المعاناة عن اليمن وشعبه، ولهذا فلا مجال للجدل بشأن استمرار الإمارات بالقيام بهذا الدور مهما كانت الظروف، حيث إن دعم اليمن ومساعدته من أجل استقراره وتنميته، على رأس اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، ومن المعروف أن دولة الإمارات، لم تتوقف على مدى الأعوام الثلاثة الماضية عن تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة الفعالة في إعادة بناء ما دمرته الحرب، وسعيها الدؤوب لإصلاح البنية التحتية في مختلف مدن وقرى اليمن، وإطلاق المبادرات التنموية والإنسانية، وكل هذا من تخفيف معاناة الشعب اليمني، وقد أقامت المؤسسات الإماراتية في اليمن العديد من المشروعات التنموية والخدمية والصحية من أجل وضع هذا البلد الشقيق على طريق البناء والإعمار والتنمية والتطور.

الإمارات بشهادة دولية هي الأولى في تقديم المساعدات لليمن وشعبه، وجاء ذلك في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن مستوى التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 وتجاوزت مساعداتها حتى الآن العشرين مليار درهم، استفادت منها 12 محافظة ونحو ثلثي الشعب اليمني، وما زال وسيظل الدور الإنساني والتنموي لدولة الإمارات في اليمن مستمراً، وبالكثافة، لأن هذا هو نهج وسياسة الإمارات وتوجيهات قيادتها الحكيمة التي لا تتخلى عن أي محتاج في العالم.