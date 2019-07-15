قطر وسياسة الهدر

ما زال تنظيم الحمدين في قطر مستمراً في سياسة هدر أموال وثروات الشعب القطري من أجل حماية التنظيم ودعمه وكسب تأييد الدول الكبرى له، ولو حتى بالتغاضي عن سياساته المعروفة في دعم الإرهاب والتطرف، وكلما شعر النظام القطري بالضعف والعزلة، كلما زاد في هدر الأموال والهرولة يمنة ويسرة، وهذا ما تعكسه زيارة أمير قطر للولايات المتحدة الأمريكية، والتي جاءت في ظل ظروف تصعيد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وتعرض النظام القطري لموقف محرج للغاية يريد فيه دعم موقف حليفته وربيبته ومصدر شرفه إيران، لكنه يخشى غضب واشنطن، فلم يجد أمامه سوى وسيلة هدر الأموال من أجل كسب التأييد، وهي عادة تنظيم الحمدين المعروفة منذ سنوات طويلة، والتي انفضحت وانكشفت مراراً وتكراراً.

من الصعب على من انسلخ من محيطه وإقليمه ووطنه أن يجد الدعم والتأييد عبر المحيطات، وهذا ما أكدته دولة الإمارات في التعليق على زيارة أمير قطر إلى واشنطن، حيث اعتبر معالي الوزير الدكتور أنور قرقاش، أن زيارة أمير قطر إلى واشنطن «جاءت بعكس المرجو منها»، مشيراً إلى أن «الانسلاخ عن المحيط مكلف»، واعتبر معاليه أن ما يفعله النظام القطري حالياً هو امتداد لسياسة الأب في اللعب على التناقضات، وهي السياسة التي يدفع الابن ثمنها الآن، وأكد معاليه أن ما تفعله الدوحة يناقض شعاراتها بشأن الحفاظ على سيادتها، ويعكس مدى هدرها لهذه السيادة، مشيراً إلى أن الحقائق لن تغطيها المبالغات الإعلامية والاستثمارية، ولا الإنفاق السخي على القواعد العسكرية الأجنبية.