2020 عام الإمارات

حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما فازت باستضافة إكسبو الدولي في دبي عام 2020، وهي المرة الأولى لاستضافة هذا المعرض الدولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومنذ إعلان الفوز والدولة تستعد لاستقبال هذا الحدث الكبير الذي سيطغى ويحتل الصدارة في العام المقبل، ولدولة الإمارات وحكومتها إنجازات كبيرة وضعتها في مقدمة الدول بمؤشرات وشهادات عالمية.

وستسعى الدولة لتقديم وتجسيد أشهر وأكبر هذه الإنجازات للعالم في إكسبو 2020، ومن أهم هذه الإنجازات التي تحظى باهتمام عالمي، القمة العالمية للحكومات، ويبدو أن قمة عام إكسبو العالمية للحكومات 2020 ستضم محتوى مختلفاً ومنصات جديدة، وستتضمن أكبر سوق عالمي للتجارب الحكومية.

ويبدو أن العالم سيكون على موعد مع قمة عالمية استثنائية للحكومات، حيث وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق نسخة استثنائية من القمة العالمية للحكومات خلال إكسبو 2020 في 22 نوفمبر العام المقبل، والتي ستمثل المحور الفكري للحدث العالمي.

وقال سموه بهذه المناسبة: «2020 سيكون عاماً مختلفاً لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسية في أجندة أكثر من 190 دولة في العالم.. سيكون لدينا إكسبو استثنائي. وقمة حكومية استثنائية. وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل».

وأشار سموه إلى أن «عام 2020 هو عام توحيد الجهود لتكريس مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة».من المؤكد أن القمة العالمية للحكومات ستضيف لإكسبو 2020 تميزاً كبيراً وأبعاداً فكرية جديدة غير متعارف عليها من قبل في معارض إكسبو العالمية.