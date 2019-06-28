قيادة التغيير الإيجابي

اعتادت القيادة الرشيدة والحكيمة في دولة الإمارات التلاحم مع شعبها منذ البداية، واستخدمت كافة الوسائل للتواصل مع الشعب والحوار معه ومكاشفته بكل ما يدور في فكرها من أحلام وطموحات ومشاريع وخطط مستقبلية هدفها الأساسي إسعاد الشعب وبناء وطن نموذج لكل شعوب ودول العالم، ومع وسائل التواصل المتعارف عليها من لقاءات مباشرة مع أفراد الشعب في بيوتهم .

وفي مواقع تواجدهم وعملهم، لم تغفل القيادة الرشيدة عن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، هذه الوسائل التي تخشاها العديد من قيادات الدول والأنظمة الحاكمة، وعلى رأسها موقع «تويتر» الذي حظي باهتمام ملحوظ مؤخراً من بعض قادة الدول الأخرى.

بينما القيادة في دولة الإمارات كان لها السبق في استخدام هذه المواقع منذ بدايات تأسيسها، وقد أكد موقع «تويتر» هذه المكانة المتميزة لدولة الإمارات باختياره عام 2015 دبي مقره الإقليمي في الشرق الأوسط، ما يعكس مكانة الإمارة كعاصمة للتكنولوجيا في المنطقة، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في لقائه الرئيس التنفيذي للموقع «جاك دورسي» بقوله: «ستبقى الإمارات عبر المنصة العالمية تمثل قوة التغيير الإيجابي وصناعة الأمل في المنطقة».

، حيث أهداه دورسي كتاباً من إعداد «تويتر» يضم مجموعة مختارة من التغريدات التي أطلقها سموه عبر المنصة، بمناسبة مرور 10 أعوام على انضمام سموه للمنصة العالمية، حيث يعد سموه أول زعيم عربي دشن حساباً رسمياً له على تويتر يحظى بمتابعة ما يقرب من عشرة ملايين شخص.