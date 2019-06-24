الحوثي جماعة إرهابية

إعلان البرلمان العربي تصنيفه ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في اليمن كجماعة إرهابية أمر منطقي وبديهي، ويجب على المجتمع الدولي الإقرار بذلك، خاصة الأمم المتحدة، فما فعلته وما تفعله ميليشيا الحوثي من جرائم لا تقل عما تفعله «القاعدة» و«داعش» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، بل قد يفوقه في تدمير دولة مثل اليمن ونهب ثرواتها وقتل شعبها، وكذلك في هجماتها التي تعلن عنها علناً على المدن والمطارات السعودية وعلى السفن المدنية التجارية قبالة المياه الإقليمية لدولة الإمارات وبصواريخ وأسلحة استراتيجية وطائرات حديثة بدون طيار لا تملكها أكبر الجماعات والتنظيمات الإرهابية في العالم، ناهيك عن جرائم ضد الإنسانية، ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني، والتي يذهب ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء، مثل زرعها أكثر من نصف مليون لغم في اليمن، وتجنيدها أطفال اليمن والزج بهم لخطوط القتال، وكذلك سرقتهم علناً للمساعدات الدولية المرسلة للشعب اليمني الذي يعاني الجوع والمرض، وعلى مرأى ومسمع من ممثلي المنظمات الدولية في اليمن، وإذا كانت الأمم المتحدة لا تنفك مراراً وتكراراً تتحدث عن استمرار وتفاقم المأساة الإنسانية في اليمن، فلماذا لا توجه الاتهامات الصريحة والواضحة للمسؤول عن هذه المأساة، وماذا بعد مطالبة مجلس الأمن الدولي، بمحاسبة منفذي وممولي الهجمات على السعودية.

وإعلان المجلس تعاطفه مع ضحايا الهجوم على مطار أبها مديناً الهجوم بأشد العبارات. واعتبار المجلس الهجوم انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، بعد كل هذا ماذا ينتظر المجتمع الدولي لتصنيف هذه الميليشيا جماعةً إرهابية.