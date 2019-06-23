الإمارات الأفضل للاستثمار

أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات العالمية، وسعت منذ تأسيسها وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة إلى توفير بيئة أعمال مرنة، مدعومة ببنية تحتية قوية، وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو، وذلك بالتوازي مع الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتطوير مبادرات نوعية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والمالية، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرة التنافسية، في الوقت الذي شهدت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعاً ملحوظاً على المستوى العالمي.

وتقدمت دولة الإمارات في تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2019، لتحل في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً من بين الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ما دفع أكثر من 25 % من الشركات العالمية، لأن تتخذ من دولة الإمارات، مقراً لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي كلمتها في أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أكدت دولة الإمارات أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للبلاد، تم إطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات التي استهدفت المساهمة في صياغة المستقبل، والتدخّل لتوفير الاستجابة السريعة والفاعلة والضرورية لتحديات المستقبل في مجالات عدة، من ضمنها مستقبل العمل، ومستقبل الاستثمار والتنمية المستدامة.

وها هي الإنجازات تتوالى والمؤشرات الدولية تشهد، حيث حصدت دبي المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في أداء الاستثمار لعام 2019، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي 2019 في مدينة سيدني الأسترالية، كما حصدت دولة الإمارات لقبي «الأفضل للاستثمار» و«الأفضل للاستثمار الفردي» المقدمة من قبل مجلة «سايت سيليكشن».