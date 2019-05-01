دبي الأجمل في العالم

لا تتوقف عجلة البناء والتنمية والتطوير في دولة الإمارات يوماً واحداً، بل ينام الناس على مشاريع ويستيقظون على غيرها، وذلك في دولة تسابق الزمن من أجل مجتمع الرفاهية والسعادة والتطور والتفوق والإبداع، وها هي دبي تشهد إطلاق حزمة جديدة من مشاريع السعادة والرفاهية التي اعتمدها بالأمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «اعتمدنا اليوم مجموعة مشاريع تطويرية لاستكمال بناء أجمل مدينة في العالم.. مدينة دبي».

وتأتي هذه الحزمة من المشاريع التي تتولاها هيئة الطرق والمواصلات في دبي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لمسيرة التطوير ضمن مختلف القطاعات التنموية، لاسيما الخدميّة منها، بما يضمن أفضل نوعيات الحياة للناس وفق أرقى المعايير العالمية، وتعمل الهيئة على تطبيق استراتيجية متكاملة لتحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة بصورة تكفل السعادة والرفاهية لسكان دبي وزوارها.

وتشمل المشاريع الحدائق والمتنزهات الحديثة والساحات والمشايات التي توفر مناطق الترفيه والراحة والسعادة للعائلات والأفراد، هذا إلى جانب مشاريع البنية التحتية بتطوير الطرق بهدف زيادة السلامة المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية وخدمة المناطق السكنية والتطويرية، وكذلك مشاريع الأنظمة المرورية الحديثة التي تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء.

هكذا تنطلق دبي بسواعد أبنائها وبتوجيه ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة نحو بناء أجمل مدينة في العالم، بما تضمه من معالم ووسائل راحة وخدمات تضمن أفضل نوعيات الحياة للناس وفق أرقى المعايير العالمية، سعياً لتحقيق السعادة والرفاهية لسكان دبي وزوارها.