لا وجود لكلمة المستحيل

ما حققته دولة الإمارات من إنجازات هائلة، ومسيرة تنمية وبناء وتطور غير مسبوقة في تاريخ الدول في سرعتها ونجاحها ونتائجها، ما كان ليتحقق لولا توجيهات القيادة الحكيمة، التي زرعت روح التحدي والتنافس على المراكز الأولى عالمياً في نفوس شعبها، وجعلت من هذا الشعب فريق عمل واحداً، يعمل وفق نهج متكامل، تخططه حكومة واحدة بقيادة واحدة، وتحرص القيادة الرشيدة على ضرورة تكامل نهج العمل الحكومي بين مختلف الجهات، ومواصلة العمل على خلق عقول قيادية مبدعة، قادرة على تجاوز التحديات، ومواكبة تغيرات المستقبل، وهذا ما أكده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أثناء لقائه قيادات الصف الثاني، في عدد من الجهات الحكومية بدبي، وذلك في إطار متابعة العمل الحكومي، والتواصل مع قيادات الصف الثاني، وترسيخ نهج العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تعزيز مكانة حكومة دبي الرائدة والسباقة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع.

وشدد سمو ولي عهد دبي على ضرورة مواجهة التحديات بروح الفريق الواحد، حيث قال: «نحن فريق واحد، وأنا أحد أفراده، أفخر بكم وبزملائكم في كل الجهات، لدينا تحديات كثيرة، إلا أنني على ثقة بإمكاناتكم في تخطيها، فأنتم أملنا وقوتنا لتحقيق الصدارة ومواصلة مسيرة التميز والريادة، ليظل اسم الدولة وإمارة دبي، شامخاً في كل المحافل الدولية».

وأضاف سموه «علمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أنه لا وجود لكلمة مستحيل، وبتعاوننا معاً وبقلب واحد، سنصنع الإنجازات».