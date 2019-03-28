منارة المستقبل للإعلام العربي

في ظل توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات نحو العمل من أجل المستقبل، بات المستقبل محل اهتمام رئيسي من القيادة والحكومة في كافة المجالات، بما فيها مجال الإعلام أيضاً، هذا المجال الذي باتت فيه دولة الإمارات منارة عالية مضيئة للإعلام العربي الراقي والعلمي والموضوعي، والخالي من المهاترات والمزايدات والتآمرات.

وفي هذا الإطار تأتي الدورة الثامنة عشرة للمنتدى الإعلامي العربي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحت شعار «الإعلام العربي. الواقع والمستقبل» بمشاركة نحو ثلاثة آلاف من قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكتاب والمفكرين والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بصناعة الإعلام ضمن التجمع السنوي الأكبر من نوعه في المنطقة العربية، هذه المنصة الإعلامية العربية والعالمية التي تحولت بالفعل إلى منارة إعلامية حضارية ومشرفة لأمتنا العربية وللإعلام العربي والعالمي، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «حضرت اليوم منتدى الإعلام العربي في دورته الثامنة عشرة، هذه المنصة التي أطلقناها لتعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر والتي تجمع إعلاميين كباراً من وطننا العربي والعالم».

وتولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات اهتماماً كبيراً للإعلام الذي بات يلعب دوراً حيوياً في كافة القضايا والمجالات، وبات يؤثر ويتأثر في كافة القضايا الدائرة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، ويأتي الاهتمام بواقع ومستقبل الإعلام العربي في إطار اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بكافة القضايا العربية الحيوية ومستقبل أمتنا العربية والإنسانية جمعاء.