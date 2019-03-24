أثار تعامل الحكومة النيوزيلندية، الحازم والرصين، مع الهجوم الإرهابي الشنيع على المسجدين في كرايستشيرش، إعجاب العالم، الذي تابع رئيسة الوزراء، جاسيندا آردرن، وهي تقود بلادها في هذه المحنة، مظهرة أفضل ما في القيادة من صفات إنسانية، وروح تعاطف وتضامن مع الضحايا وذويهم.إن مثل هذا التعامل، الراقي والمسؤول، يجد لدى دولة الإمارات، قيادة وشعباً، تقديراً كاملاً، فمكافحة الإرهاب تبدأ من تبني سياسة التسامح والانفتاح على الآخر، وقبوله.. وهذا ما جسدته الحكومة النيوزيلندية باقتدار.

إن موقف الإمارات، وتضامنها الكامل مع نيوزيلندا، يتوج اليوم بكلمات التقدير، التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، التي أشاد فيها بتعامل الحكومة النيوزيلندية مع الأزمة بكل حكمة.. لافتاً إلى أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية، كسبت احترام مليار ونصف المليار مسلم «بتعاملها العاطفي الصادق، مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين».

وهنا، تأتي كلمات سموه الصادقة، في تحية رئيسة الوزراء النيوزيلندية، معبرة عن عواطف الملايين من العرب والمسلمين، وغيرهم من محبي السلام.

إن موقف دولة الإمارات الذي عبّرت عنه كلمات سموه، يأتي تأكيداً جديداً على الموقف الإماراتي الرافض للإرهاب، بكل أنواعه، ومهما كانت منطلقاته، أو هوية مرتكبيه. وهذا الموقف، الذي يثبت صوابيته يوماً بعد يوم، سيبقى واحداً من العناوين الكبيرة الجامعة، التي تهدي البشرية إلى خيرها وسلامها وأمن شعوبها واستقرارهم.