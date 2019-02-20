إمارات الريادة والمنافسة

أثبت معرض «آيدكس 2019» للصناعات العسكرية أن دولة الإمارات باتت رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال الصناعات الدفاعية، وأنها لم تعد دولة مضيفة لأهم معارض السلاح والتكنولوجيا العسكرية فحسب.

بل باتت أحد العارضين المهمين والمنافسين، فقد بلغت نسبة الشركات الوطنية المشاركة في «آيدكس 2019» أكثر من 15% بنحو 180 شركة، ما يؤكد نمو هذه الصناعة الحيوية والاستراتيجية في دولة الإمارات وإعدادها لدخول طور المنافسة العالمية، ويؤكد كذلك كفاءات وقدرات أبناء الإمارات على اختراق كافة المجالات على الأرض وفي الفضاء.

وهو ما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال تفقده، أمس، أجنحة معرض «آيدكس» لليوم الثاني، حيث قال سموه: «إن شريحة عريضة من شباب الوطن تجاوزوا مرحلة التعلم والتدرب والتأهيل.

وانتقلوا إلى مرحلة التخطيط والإنتاج والإبداع في مجالات عدة، خاصة العلمية والتقنية التي تخدم مصالح دولتنا وشعبنا، وتعزز اقتصادنا الوطني، وتسهم في تنويعه وخلق فرص جديدة للعمل وتوظيف الشباب وتمكينهم من إبراز مواهبهم وطاقاتهم العلمية والمعرفية في شتى الميادين».

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره بالكوادر الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وقدرتهم على الارتقاء بهذه الصناعات إلى المستوى الذي تطمح إليه القيادة، وأكد سموه أن الدولة تشهد تقدماً مهماً في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه الصناعات ضمن رؤيتها الشاملة للأمن الوطني.