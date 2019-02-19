تصنيع عسكري يتطور للتنافسية

تشهد دولة الإمارات، تقدماً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه الصناعات، ضمن رؤيتها الشاملة للأمن الوطني، وتطوير التصنيع العسكري، ليصل إلى مستوى التنافسية العالمية، وكذلك دعم الصناعة الوطنية بمجال حيوي واستراتيجي، يسهم في تطور وتنويع الاقتصاد، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، انتقلت دولة الإمارات من مرحلة استيراد السلاح من الخارج، إلى مرحلة التجميع، ثم إلى مرحلة استيراد التكنولوجيا العسكرية، والتصنيع الكامل بأيدي وأدوات إماراتية مئة في المئة، وذلك بفضل الاهتمام بإعداد الخبرات والكوادر الوطنية الفنية المؤهلة في هذا المجال.

ويشهد معرض «آيدكس 2019»، مشاركة فعالة من شركات التصنيع العسكري الوطنية، إلى جانب كبرى شركات تصنيع السلاح في العالم، وخلال تفقدهما للمعرض، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بجهود وأفكار كوادرها الوطنية، ستكون من بين الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية الدفاعية».

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمستوى الشركات الوطنية المشاركة في «آيدكس 2019»، مؤكداً أن الدولة تشهد تقدماً مهماً في مجال الصناعات العسكرية الدفاعية، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الدولة لهذه الصناعات، ضمن رؤيتها الشاملة للأمن الوطني، والتي تقوم على تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، وأعرب عن فخره بالكوادر الوطنية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وقدرتهم على الارتقاء بهذه الصناعات إلى المستوى الذي تطمح إليه القيادة.