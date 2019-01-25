إيران تحارب مع الحوثي

دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن للضغط بشكل جاد على إيران لحملها على وقف تدخلاتها التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة والكف عن دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية والطائفية في الدول العربية.

وتصر إيران بشدة على أنها لا تدعم الميليشيات الحوثية الانقلابية، الأمر الذي لا يصدقه عاقل، ولكن مصيبة إيران أن كذبها مكشوف للعالم كله، لأنها بسياساتها وطموحاتها العدوانية وتهديداتها المستمرة للأمن والسلم الإقليمي والدولي، جعلها دائماً تحت المراقبة من المجتمع الدولي، وها هي الأمم المتحدة أكبر جهة دولية محايدة تماماً تؤكد في تقرير أعدته لجنة خبراء من المنظمة، أنّ عائدات النفط المشحون من موانئ إيران تسهم في تمويل الحوثيين في حربهم المستمرة في اليمن. وفي تقريرها لعام 2018، أشارت لجنة الخبراء إلى أن «النفط تم شحنه من موانئ في إيران بموجب وثائق مزيفة» لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع.

وقد سبق أن أكد تقرير للأمم المتحدة أن الحوثيين يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار «لديها خصائص مماثلة» للأسلحة المصنعة في إيران.

وقالت وكالة «فرانس برس»، إن لجنة الخبراء، تؤكد في تقريرها بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على توريد الأسلحة لهذا البلد في العام 2015.

كل هذا وإيران تصر على الإنكار، والميليشيات الحوثية الإيرانية تعرقل مساعي السلام لأنها ستحرمها من دعم إيران التي يتناقض السلام في اليمن مع أهدافها وطموحاتها.