الإمارات مركز علمي عالمي

باتت دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة للتميز ونموذجاً للريادة ولكفاءة العمل الحكومي في كافة المجالات، وذلك بشهادة المؤشرات والاستطلاعات الدولية، ومن هذا المنطلق تتبنى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات منظوراً شاملاً للتميز محوره وهدفه الرئيسي هو تحسين حياة الإنسان لأعلى المستويات الممكنة، وها هي مسيرة التميز تنطلق من دولة الإمارات بإرادة وجهد فريق العمل الحكومي وأبناء الإمارات الذين حولوا تجربة حكومتهم إلى مصدر إلهام ونموذج يُحتذى في الابتكار والإبداع والتميز، الأمر الذي يرشح هذه الحكومة للصدارة العالمية، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن دولة الإمارات قطعت مرحلة مهمة من مسيرة التميز الحكومي على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وإن معيار التميز للمرحلة المقبلة هو أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم».

كما تسعى دولة الإمارات لأن تكون أكبر مركز جذب للمبدعين والعلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وفي إطار هذا الهدف منحت حكومة الإمارات أولى التأشيرات طويلة الأمد للعلماء الفائزين بـ«ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي» في دورتها الأولى والثانية، وللعلماء المتأهلين للمراحل النهائية، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بخصوص التأشيرات طويلة الأمد وتأكيداً على مكانة الدولة كحاضنة للمواهب والمبدعين، ويأتي هذا القرار ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للعقول والكفاءات المبدعة، والتأكيد على دور الإمارات الرائد في تكريم العلم والعلماء وتحويلها إلى مركز علمي عالمي.