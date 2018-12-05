تميز المرأة الإماراتية

تحظى المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة وامتيازات وتقدير لا تحظى بها غيرها في العديد من بلدان العالم، وذلك منذ تأسيس هذه الدولة الفتية على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أعطى المرأة الإماراتية الحقوق كافة، ووفّر لها الإمكانيات التي تؤهلها للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية جنباً إلى جنب مع الرجل، وتبنّت قيادة الدولة وحكومتها السياسات ووضعت الخطط والبرامج.

وأطلقت المبادرات التي تسهم في تعزيز وضع ومكانة المرأة وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، لتتبوأ المكانة اللائقة، ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وتحقيق مقاييس التميز العالمية، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء تفقده مقر الاتحاد النسائي العام، ومشاهدة سموه إطلاق مبادرات وطنية تكرم وتوثق إنجازات المرأة الإماراتية.

حيث قال سموه: «نفخر بسجل إنجازات ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) وسيرها على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم وتمكين المرأة الإماراتية بمبادراتها ومواقفها، ورفع شأنها في المجتمع الإماراتي والعالم».

وها هي دولة الإمارات بمباركة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تطلق «موسوعة المرأة الإماراتية» التي توثق إنجازات ونجاحات ابنة الإمارات في شتى المجالات، إذ أكدت سموها أن الموسوعة وسام تكريم وتقدير للمرأة الإماراتية، حيث كان للمرأة إسهامات كبيرة وكثيرة منذ قيام الاتحاد.