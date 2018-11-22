الإمارات والأردن أخوة راسخة

تعد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية نموذجاً لعلاقات الأخوة التاريخية التي تعكس مدى التفاهم والتعاون في كافة المجالات، وهو ما عكسه الترحيب والحفاوة التي عمت استقبال المملكة الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أكد سموه متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسعيهما الدائم إلى تنميتها على مختلف الصعد.

مشيراً سموه إلى أن العلاقات الإماراتية -الأردنية تاريخية، فيما توفر الروابط القوية بين البلدين قاعدة واسعة لتعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة فيها على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

وأكدت الزيارة، حرص دولة الإمارات على توطيد علاقاتها الأخوية مع المملكة وتنميتها بما يحقق تطلعاتهما، ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات وتهديدات تستهدف أمنها واستقرارها وثوابتها ومكتسباتها.

كما انعكست الحفاوة الكبيرة في منح الملك عبد الله الثاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «قلادة الحسين بن علي»، وهي أرفع وسام في المملكة الأردنية الهاشمية يهدى للملوك ورؤساء الدول والحكومات..

وذلك تقديراً وتثميناً لدور سموه في دعم علاقات الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على الصعد كافة، كما أطلق اسم سموه على أحد أهم الألوية في الجيش الأردني، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية، وتقديراً لدور سموه في دعم القوات المسلحة الأردنية.