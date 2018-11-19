الإمارات الأفضل عالمياً

الطفرة التنموية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات بحكمة وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وضعتها في أعلى قائمة دول العالم الأفضل للعيش والحياة الآمنة والسعيدة، والشهادات الدولية تؤكد ذلك، وآخرها مجيء مدينة دبي ضمن أفضل عشر مدن للعيش والسياحة في العالم، حسب القائمة التي طرحتها شركة الاستشارات الدولية «Resonance»، لتسبق مدناً عملاقة مثل سان فرانسيسكو الأميركية.

ويأتي تقرير صحيفة «الاندبندنت» البريطانية، تحت عنوان «10 أشياء استثنائية في الإمارات» ليتناول النهضة الشاملة ويشيد بمزايا عديدة تنفرد بها هذه الدولة، حسب تقرير الصحيفة، منها نسب الأمن غير المسبوقة والقدرات الهائلة في مجال الطيران، ومراكز التسوق الفريدة، ومناطق الجذب العالمية، إضافة إلى الانفتاح على ثقافات العالم، والمعالم العمرانية المبهرة، وقفزات قطاع الضيافة، وخيارات الإقامة، والمشهد الثقافي المزدهر، والتطورات الاستثنائية على مستوى العمل الحكومي المرتبط بتحسين نوعية الحياة التي تبقى، في رأي الصحيفة البريطانية، عوامل استثنائية تفوقت بها الإمارات على غيرها.

وأشارت الصحيفة إلى تفوق مدينة أبوظبي على مدن مثل فيينا وطوكيو لتكون الأكثر أماناً في العالم من خلال مؤشر الجريمة، وعددت بعض أشهر معالم الدولة مثل متحف اللوفر، وعالم «وارنر براذرز» وجزيرة السعديات في أبوظبي، ومطار دبي العملاق وبرج خليفة أعلى قمة في العالم، وغيرها من المعالم.

هذه الإشادات من جهات محل ثقة دولية، تؤكد أن دولة الإمارات تسير في الطريق الصحيح بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وإرادة شعبها القوية، وأنها تستحق أن تكون في القمة دائماً.