السعودية عدالة وشفافية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية صفاً ويداً واحدة لحماية الحق والعدل؛ ولهذا جاء موقف الإمارات واضحاً من قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، رافضاً لأية محاولات مغرضة لتسييس القضية واستغلالها للنيل من سمعة المملكة، خاصة من الجهات الحاقدة والحاسدة لكل من السعودية والإمارات، وهو ما اتضح من سلوك الإعلام القطري والإعلام الخارجي المأجور لحساب قطر، الذي ما انفك يروّج للشائعات ويصعّد الحملات ضد المملكة منذ بداية قضية خاشقجي حتى الآن.

وقد رحبت دولة الإمارات بنتائج تحقيقات النيابة العامة السعودية، مؤكدة أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة، وعبّرت عن رفضها أي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل، وشدّدت على أنّه آن الأوان للانتهاء من تسييس القضية، واستخدامها للنيل من سمعة المملكة واستقرارها، وثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الخطوات التي قامت بها المملكة، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، التي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

ويفصح في نفس الوقت عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية؛ حرصاً على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقيقة.

وأكدت دولة الإمارات، أن المؤتمر الصحافي لوكيل النيابة العامة السعودي، للإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل خاشقجي، يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذاً للإرادة السياسية للقيادة السعودية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية، وترد على الجهات المغرضة التي تريد تسييس وتدويل القضية.